В Севастополе новорожденные умирают в два раза реже, чем в России
Севастополь, 15 марта, 2019, 18:47 — ИА Регнум. Младенческая смертность в Севастополе снизилась в два раза: 2,7 случая на 1000 родившихся детей. Об этом 15 марта на совместном заседании Совета Госдумы РФ и Заксобрания Севастополя сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Fred974
Новорожденный
«Этот показатель почти в два раза ниже среднероссийского. И мы с этим поздравляем ту часть медицинского сообщества, которая получила эти замечательные результаты», — отметила Скворцова.
Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму, по данным министра здравоохранения Вероники Скворцовой, младенческая смертность также снизилась более чем на 40%».