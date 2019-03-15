Москва, 15 марта, 2019, 18:46 — ИА Регнум. Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» смогла решить проблему получения виз США для своих экипажей. Об этом сегодня, 15 марта, сообщил журналистам глава «Аэровлота» Виталий Савельев.

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Напомним, что ранее «Аэрофлот» столкнулся с проблемой при получении виз для своих пилотов и стюардесс, работающих на международных рейсах. К решению проблемы были подключены министерство иностранных дел России и министерство промышленности и торговли РФ.

Однако теперь, по словам Савльева, данная проблема решена.

«Сейчас американцы нам выдают деловые визы для пилотов и бортпроводников в полном объёме, такой проблемы для нас больше не существует», — сказал глава «Аэрофлота».