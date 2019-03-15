Васильева оценила опыт Севастополя по работе школьных автобусов
Севастополь, 15 марта, 2019, 18:43 — ИА Регнум. Министр просвещения РФ Ольга Васильева высоко оценила работу властей Севастополя по организации подвоза детей к школам. Об этом она заявила 15 марта, выступая на совместном заседании Совета Думы и Заксобрания Севастополя, передает корреспондент ИА REGNUM.
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Школьный автобус
Опыт Севастополя по организации работы школьных автобусов министр назвала передовым, отметив, что власти города-героя смогли в сжатые сроки решить проблему, которая является застарелой для многих российских регионов.
«При этом все автобусы в парке Севастополя — младше десяти лет», — отметила Васильева.
Как сообщало ИА REGNUM ранее, также Васильева заявила о решении выделять ежегодно Севастополю по 25 млн рублей на строительство детских садов.