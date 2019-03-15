Пермь, 15 марта, 2019, 18:41 — ИА Регнум. В Пермском крае до 2024 года приведут в нормативное состояние 85% всех федеральных и региональных автомобильных дорог. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Ремонт дороги

Работы будут идти в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего за пять лет предстоит отремонтировать 68,3 км дорог Пермской агломерации. Из них на территории Перми будет реконструирован 25,1 км дорожного полотна.

В 2019 году работы будут идти на 52 участках.

Министр транспорта Прикамья Николай Уханов ожидает от всех этих мероприятий весомых результатов. По его словам, в результате масштабной реконструкции дорог должно снизиться на 50% число участков, на которых часто происходят ДТП.

В свою очередь, это повлечёт и снижение самих ДТП, и сокращение смертности в результате таких аварий. По итогам 2018 года в ДТП погибли на 13% меньше человек, чем в 2017-м, и в регионе намерены продолжить тенденцию к снижению.