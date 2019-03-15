Ретест, «Сердце лидера» и более подробные индивидуальные интервью
Сочи, Краснодарский край, 15 марта, 2019, 18:31 — ИА Регнум. Руководитель конкурса «Лидеры России», генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров и председатель Экспертного совета конкурса Павел Безручко рассказали журналистам об основных нововведениях в конкурсе «Лидеры России» 2018−2019.
«Теперь у конкурса появились компании-партнеры, в качестве которых выступают крупнейшие российские корпорации: «Аэрофлот», «Газпром-нефть», «Интер РАО», «Лукойл», РЖД, Ростелеком и другие. Они нам помогли методологически, и я уверен, что они сделают большое количество предложений для наших участников. Также была изменена верхняя граница возрастного ценза. В конкурсе этого года могли принимать участие управленцы до 55 лет. Финалисты теперь не только россияне, но и русскоязычные управленцы из стран ближнего и дальнего зарубежья. Расширился состав наставников. Сейчас в него входят 93 руководителя из сферы государственного управления и бизнеса», — отметил в беседе с журналистами Алексей Комиссаров.
Павел Безручко, в свою очередь, отметил, что одним из важнейших нововведений в технологии конкурса стал «очный повторный тест», то есть повтор испытания, которое конкурсанты ранее прошли дистанционно.
При этом Павел Безручко подчеркнул, что оценочная комиссия ни в коей мере не подозревает конкурсантов, не прошедших ретест, в нечестности, возможно, это произошло вследствие стресса, но эмоциональная устойчивость — тоже крайне затребованное качество современного руководителя, так что преимущества ретеста очевидны.
Комментируя практику «социального проекта» «Сердце лидера», Алексей Комиссаров отметил, что это нововведение «оживило конкурс».
«Социальные проекты вдохнули новую жизнь в конкурс «Лидеры России»: сделали его более живым. Теперь это не только поиск кадров и возможность трудоустройства, а целая комплексная система, направленная на благие дела для страны и ее народа», — рассказал Алексей Комиссаров.
Председатель экспертного совета конкурса Павел Безручко также отметил, что во втором сезоне конкурса введена практика более подробного общения наставников с конкурсантами, и даже 15 марта, когда из-за плохой погоды самолет, на котором прибывали двое из наставников конкурса, приземлился не в Сочи, а в Краснодаре, они подробно общались с конкурсантами в телефонном режиме, чтобы не срывать намеченную на пятницу программу «Дня наставника».
«Нас очень радует заинтересованность и вовлеченность наших наставников», — подчеркнул Павел Безручко.
Он также обратил внимание на то, что в этом году в конкурсе приняли участие «люди покрепче», чем в первом сезоне, и нынешние финалисты оценочной комиссии «нравятся больше», напомнив при этом, что окончательные итоги второго сезона конкурса буду проведены уже через два дня — 17 марта.
Алексей Комиссаров, завершая общение с журналистами, подчеркнул, что конкурс «Лидеры России» обязательно пройдет и в следующем году.
По его словам, конкурс управленцев «Лидеры России» будет развиваться, а социальный эффект от этой инициативы будем заметен через 5−10 лет.
«Самое главное — то, что конкурс будет продолжаться. Когда мы начинали его в позапрошлом году, было очень много вопросов, что впереди выборы президента, и конкурс делается под выборы, и дальше все заглохнет, но, как вы видите, конкурс развивается», — сказал Алексей Комиссаров.
«У нас есть уверенность, что это долгая, стратегическая и серьезная задача. Невозможно решить кадровые вопросы одним, двумя, тремя или даже пятью конкурсами. Я думаю, что выводы нужно будет делать через три, пять, десять лет», — подчеркнул генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей».