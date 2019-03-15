Сочи, Краснодарский край, 15 марта, 2019, 18:31 — ИА Регнум. Руководитель конкурса «Лидеры России», генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров и председатель Экспертного совета конкурса Павел Безручко рассказали журналистам об основных нововведениях в конкурсе «Лидеры России» 2018−2019.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Комиссаров

«Теперь у конкурса появились компании-партнеры, в качестве которых выступают крупнейшие российские корпорации: «Аэрофлот», «Газпром-нефть», «Интер РАО», «Лукойл», РЖД, Ростелеком и другие. Они нам помогли методологически, и я уверен, что они сделают большое количество предложений для наших участников. Также была изменена верхняя граница возрастного ценза. В конкурсе этого года могли принимать участие управленцы до 55 лет. Финалисты теперь не только россияне, но и русскоязычные управленцы из стран ближнего и дальнего зарубежья. Расширился состав наставников. Сейчас в него входят 93 руководителя из сферы государственного управления и бизнеса», — отметил в беседе с журналистами Алексей Комиссаров.

Павел Безручко, в свою очередь, отметил, что одним из важнейших нововведений в технологии конкурса стал «очный повторный тест», то есть повтор испытания, которое конкурсанты ранее прошли дистанционно.

При этом Павел Безручко подчеркнул, что оценочная комиссия ни в коей мере не подозревает конкурсантов, не прошедших ретест, в нечестности, возможно, это произошло вследствие стресса, но эмоциональная устойчивость — тоже крайне затребованное качество современного руководителя, так что преимущества ретеста очевидны.

Комментируя практику «социального проекта» «Сердце лидера», Алексей Комиссаров отметил, что это нововведение «оживило конкурс».

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Комиссаров

«Социальные проекты вдохнули новую жизнь в конкурс «Лидеры России»: сделали его более живым. Теперь это не только поиск кадров и возможность трудоустройства, а целая комплексная система, направленная на благие дела для страны и ее народа», — рассказал Алексей Комиссаров.

Председатель экспертного совета конкурса Павел Безручко также отметил, что во втором сезоне конкурса введена практика более подробного общения наставников с конкурсантами, и даже 15 марта, когда из-за плохой погоды самолет, на котором прибывали двое из наставников конкурса, приземлился не в Сочи, а в Краснодаре, они подробно общались с конкурсантами в телефонном режиме, чтобы не срывать намеченную на пятницу программу «Дня наставника».

Дарья Антонова ИА REGNUM Павел Безручко

«Нас очень радует заинтересованность и вовлеченность наших наставников», — подчеркнул Павел Безручко.

Он также обратил внимание на то, что в этом году в конкурсе приняли участие «люди покрепче», чем в первом сезоне, и нынешние финалисты оценочной комиссии «нравятся больше», напомнив при этом, что окончательные итоги второго сезона конкурса буду проведены уже через два дня — 17 марта.

Алексей Комиссаров, завершая общение с журналистами, подчеркнул, что конкурс «Лидеры России» обязательно пройдет и в следующем году.

По его словам, конкурс управленцев «Лидеры России» будет развиваться, а социальный эффект от этой инициативы будем заметен через 5−10 лет.

«Самое главное — то, что конкурс будет продолжаться. Когда мы начинали его в позапрошлом году, было очень много вопросов, что впереди выборы президента, и конкурс делается под выборы, и дальше все заглохнет, но, как вы видите, конкурс развивается», — сказал Алексей Комиссаров.

«У нас есть уверенность, что это долгая, стратегическая и серьезная задача. Невозможно решить кадровые вопросы одним, двумя, тремя или даже пятью конкурсами. Я думаю, что выводы нужно будет делать через три, пять, десять лет», — подчеркнул генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей».