Севастополь, 15 марта, 2019, 18:29 — ИА Регнум. Более 25 млн рублей будет выделять ежегодно из федерального бюджета на строительство детских садов в Севастополе. Об этом заявила 15 марта министр просвещения РФ Ольга Васильева.

Бернардо Строцци. Спящий ребёнок. XVII век

По словам Васильевой, сегодня детские сады Севастополя посещают 17 тыс. детей — «100-процентный охват детей от трех до семи лет». Есть проблемы с местами для детей до 1,5 лет, добавила Васильева, отметив, что проблему планируется решить к 2021 году.

«На эти цели ежегодно городу будет выделяться более 25 млн рублей», — пояснила глава министерства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце 2018 года директор департамента образования Севастополя Игорь Белозёров заявил о нехватке педагогов в школах и детских садах города-героя.