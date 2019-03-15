Севастополь, 15 марта, 2019, 18:22 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал вернуться к монархии, передает корреспондент ИА REGNUM 15 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Жириновский

«Если город Севастополь и Крым вернулись к родным берегам, давайте мы вернемся к родному политическому режиму. А таким родным политическим режимом является монархия», — заявил Жириновский в ходе совместного заседания Совета Думы и Заксобрания Севастополя.

Республика нам ничего не даст, уверен парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Жириновский призвал отказаться от республик и федерации в России.