Вашингтон, 15 марта, 2019, 18:20 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что расшифровка показаний экс-агента ФБР Питера Стржока подтверждает данные о слежке за ним со стороны спецслужб во времена президентства Барака Обамы. Соответствующую запись он разместил 15 марта в своём микроблоге в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп и Барак Обама

«Новое свидетельство того, что команда из ФБР, ЦРУ и министерства юстиции эпохи Обамы работала вместе, чтобы шпионить (и убрать) президента Трампа, вплоть до 2015 года. Стенограмма показаний Питера Стржока является разрушительной», — написал глава Белого дома.

Он выразил надежду, что данная информация будет освещена в итоговом докладе спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о «российском вмешательстве» в выборы президента США в 2016 году.

Напомним, ранее Дональд Трамп уже обвинял администрацию своего предшественника Барака Обамы в прослушивании разговоров в его нью-йоркской штаб-квартире в Trump Tower в период президентской кампании.

При этом в СМИ со ссылкой на источники появлялась информация о том, что Белый дом использовал для этой цели не американские спецслужбы, а услуги Центра правительственной связи Великобритании (GCHQ). Представители GCHQ, в свою очередь, назвали эти обвинения «абсурдными».

Позднее специальный комитет Сената США по разведке по итогам разбирательства сообщил, что доказательств прослушки Дональда Трампа прежней администрации найти не удалось.

Питер Стржок, уволенный из ФРБ в августе 2018 года, по утверждениям Трампа, был одним из «ответственных за охоту на ведьм», организованную с целью помешать его избранию президентом США.