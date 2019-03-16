Москва, 16 марта, 2019, 12:16 — ИА Регнум. В Третьяковской галерее на Крымском валу открылась одна из самых ожидаемых выставок 2019 года — ретроспектива картин выдающегося живописца XIX — начала XX века Ильи Ефимовича Репина. Экспозиция расположена на трёх этажах выставочного зала и охватывает более 50 лет творчества художника, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Илья Репин»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Открытие выставки «Илья Репин»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Илья Репин. Крестный ход в Курской губернии

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Илья Репин. Крестный ход в Курской губернии. Фрагмент

Посетители выставки смогут увидеть как знакомые с детства картины («Бурлаки на Волге», «Не ждали», «Запорожцы»), так и малоизвестные произведения, которые станут открытием для москвичей и гостей столицы. Экспозиция охватывает период творчества мастера с 1870-х по конец 1920-х годов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Илья Репин. Запорожцы пишут письмо турецкому султану. 1880—1891

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители выставки «Илья Репин»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители выставки «Илья Репин»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фрагмент картины Ильи Репина Негритянка

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Илья Репин. Еврей на молитве

Как отметили в пресс-службе музея, задача выставки не только наиболее полно представить наследие русского художника, но и предложить зрителю современную интерпретацию его творчества. Напомним, предыдущая крупная выставка Ильи Репина прошла в Третьяковской галерее в 1994 году.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Илья Репин

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Илья Репин

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Илья Репин

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Илья Репин. Фрагмент картины

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Илья Репин. Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года в честь столетнего юбилея со дня учреждения. 1903

Как сообщало ИА REGNUM, с 16 марта по 18 августа в залах Новой Третьяковки на Крымской валу будет проходить масштабная выставка произведений выдающегося русского художника Ильи Репина. В экспозиции будут представлены 170 живописных полотен и более 130 графических работ.

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