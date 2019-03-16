В Третьяковской галерее открылась выставка Ильи Репина — фоторепортаж
Москва, 16 марта, 2019, 12:16 — ИА Регнум. В Третьяковской галерее на Крымском валу открылась одна из самых ожидаемых выставок 2019 года — ретроспектива картин выдающегося живописца XIX — начала XX века Ильи Ефимовича Репина. Экспозиция расположена на трёх этажах выставочного зала и охватывает более 50 лет творчества художника, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Посетители выставки смогут увидеть как знакомые с детства картины («Бурлаки на Волге», «Не ждали», «Запорожцы»), так и малоизвестные произведения, которые станут открытием для москвичей и гостей столицы. Экспозиция охватывает период творчества мастера с 1870-х по конец 1920-х годов.
Как отметили в пресс-службе музея, задача выставки не только наиболее полно представить наследие русского художника, но и предложить зрителю современную интерпретацию его творчества. Напомним, предыдущая крупная выставка Ильи Репина прошла в Третьяковской галерее в 1994 году.
Как сообщало ИА REGNUM, с 16 марта по 18 августа в залах Новой Третьяковки на Крымской валу будет проходить масштабная выставка произведений выдающегося русского художника Ильи Репина. В экспозиции будут представлены 170 живописных полотен и более 130 графических работ.
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