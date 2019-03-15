Рим, 15 марта, 2019, 18:10 — ИА Регнум. Заявления для выхода на пенсию по новым правилам подали уже 100 тысяч граждан Италии, сообщил журналистам в пятницу, 15 марта, вице-премьер Маттео Сальвини, передает Italia Oggi.

(сс) pasja1000 Пенсионеры

Как сообщалось ранее, в 2019 году в Италии вступает в силу пенсионная реформа, в соответствие с которой возраст возможного выхода на пенсию снижается с 67 до 62 лет, но только в случае наличия к этому возрасту 38 лет стажа.

Сальвини отметил, что в правительстве рассчитывают: реформа одновременно позволит старшему поколению раньше выйти на пенсию, а молодежи обеспечит больше рабочих мест (уровень молодежной безработицы в Италии превышает 30%).

Конечной целью пенсионной реформы будет возможность выхода на пенсию граждан любого возраста при наличии 41 года стажа, подтвердил Сальвини.

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