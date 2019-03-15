Мадрид, 15 марта, 2019, 17:45 — ИА Регнум. Правительство Испании назначило вынос тела диктатора Франсиско Франко из мавзолея в Долине павших в Мадриде на 10 июня, 15 марта передает агентство Associated Press.

(сс) Dani Logar Место захоронения Франсиско Франко

Премьер-министр Испании Педро Санчес обещал провести эксгумацию Франко до конца 2018 года, однако родственники диктатора оспаривают её в суде.

В настоящий момент апелляцию родственников рассматривает Верховный суд — эксгумация в очередной раз может быть перенесена или отменена.

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