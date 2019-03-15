Москва, 15 марта, 2019, 17:38 — ИА Регнум. Павел Грудинин с помощью мандата депутата Государственной думы РФ пытается получить неприкосновенность перед законом, считает бывшая супруга директора «Совхоза им. Ленина» Ирина Грудинина, которая в настоящее время судится с экс-кандидатом в президенты РФ по разделу совместно нажитого имущества. Комментарий Грудининой приводит агентство «Интерфакс».

Владимир Беляев ИА Красная Весна Павел Грудинин

Грудинина не исключила, что депутатская неприкосновенность поможет её бывшему мужу уклониться от её исковых требований. Она пообещала, что будет «тщательнейшим образом следить за возможными попытками Грудинина избавиться от наших активов». Экс-супруга предпринимателя заявила, что оставляет за собой право «добиваться ареста имущества, долей в компаниях и счетов до окончания судебного разбирательства».

Говоря о возможных действиях Павла Грудинина, она предположила, что под предлогом невозможности совмещать статут депутата с предпринимательской деятельностью тот захочет «переписать общее имущество на какие-то третьи лица».

Ранее в интервью ИА REGNUM политолог Олег Матвейчев также предположил, что Грудинин стремится получить депутатскую неприкосновенность. «В свое время он заплатил КПРФ, вероятно, немало денег за то, чтобы его выдвинули кандидатом в президенты страны, и сейчас, за мандат депутата Государственной думы, наверное, готов заплатить немало. В том числе и за депутатскую неприкосновенность», — сказал он.

Матвейчев назвал решение КПРФ передать освободивший после смерти академика Жореса Алфёрова мандат бизнесмену Павлу Грудинину показателем «эволюции» партии: «от нобелевского лауреата, ученого, которым гордилась страна, к жулику, капиталисту, который, по идее, должен быть для коммунистов врагом № 1, который приватизировал в свое время успешное советское хозяйство».

Как сообщалось ранее, бывшая супруга скандально известного бизнесмена Павла Грудинина продолжает бороться за совместно нажитое имущество. Она предъявила исковые требования о разделе совместно нажитого имущества, и в перечень имущества, подлежащего разделу, истцом включена также компания BONTRO LTD, находящаяся в так называемой офшорной юрисдикции в государстве Белиз. Владение офшорами Грудинин неоднократно опровергал в ходе президентской компании, однако этот факт был документально подтвержден в ходе другого судебного разбирательства — по иску бывших пайщиков «Совхоза им. Ленина». Кроме того, подтвердилась информация о том, что Грудининым были открыты валютные счета в иностранных банках.