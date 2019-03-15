Москва, 15 марта, 2019, 17:36 — ИА Регнум. Министр культуры России Владимир Мединский предложил на заседании правительственном совете по развитию кинематографии под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева во время майских праздников и 4 ноября, а также примыкающих к этим датам каникулах, в кинотеатрах страны отдавать безусловное предпочтение показам фильмов отечественного производства. Это, по мнению главы ведомства, послужит продвижению российского кинематографа. Он выразил уверенность, что это начинание поддержат дистрибьюторы. Политика демонстрации фильмов на длинные зимние каникулы должна остаться без изменений. Надо заметить, что эта далеко не первая инициатива министра, направленная на увеличение экранного времени российского кино и не все они встретили понимание у прокатчиков.