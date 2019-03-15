Севастополь, 15 марта, 2019, 17:34 — ИА Регнум. Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин констатировал существенный рост туристического потока в Крым, передает корреспондент ИА REGNUM 15 марта.

Марина Каширская ИА REGNUM Ай-Петри

«За последние три года туристический поток на полуостров увеличился более чем на треть», — заявил Володин в ходе совместного заседания Совета Думы и Заксобрания Севастополя.

Он подчеркнул, что посещение Крыма — реальный выбор туристов.

«Это конкретный показатель, тем более когда мы говорим о туризме, об отдыхающих, то совершенно понятно: человек делает свой выбор сам, он делает выбор в пользу и безопасности, и интересного места, и, конечно, это должно быть качество отдыха, сочетающее ценовой показатель», — заявил Володин.

Спикер Госдумы призвал продолжить работу по привлечению туристов на полуостров.

«Можно сказать, что многое в этом направлении делается, и хотелось бы чтобы это работа продолжалась. Потому что нам важно, чтобы наши российские курорты, наш российский гражданин посещал, и хотелось бы, чтобы одним из таких лучших курортов был Севастополь, Крым, его достопримечательности привлекали своих посетителей, чтобы туристы приезжали сюда, и для этого, конечно, многое и многое надо делать», — отметил Володин.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта в Крыму и Севастополе открылись мероприятия, приуроченные к пятилетию Русской весны — воссоединению Крыма и Севастополя с Россией. Ранее состоялось совместное заседание Совета Думы и Госсовета Крыма.