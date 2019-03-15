Тула, 15 марта, 2019, 17:29 — ИА Регнум. 80 млн рублей получит Тульская область в 2019 году в рамках приоритетной программы «Производительность труда и поддержка занятости» — деньги направят на переобучение сотрудников предприятий, на которых внедряются программы бережливого производства и производительности труда. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона, заявил в ходе визита в Тульскую область министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин и глава региона Алексей Дюмин посетили предприятие «Полема»

В рамках визита Максим Топилин и глава региона Алексей Дюмин посетили предприятие «Полема», которое участвует в первой волне реализации приоритетной программы «Производительность труда и поддержка занятости». Как отмечалось, благодаря более оперативному взаимодействию участков предприятия с централизованной лабораторией был ускорен гранулометрический анализ. В результате мероприятия по повышению производительности труда позволили снизить время анализа на 56% — с 34 до 15 часов ‑ и сократить объемы незавершенного производства на 44%.

Максим Топилин отметил, что Тульская область вошла в число тех российских регионов, которые получат финансирование в общей сумме 1,5 млрд рублей. Финансирование на 2019 год запланировано в сумме 80 млн рублей.

«Эти деньги пойдут на переобучение сотрудников предприятий, на которых внедряются программы бережливого производства и производительности труда. Главная задача, чтобы люди остались на своих рабочих местах, получили новые компетенции. Мы исходим из того, что в Туле начнется внедрение новых технологий. Надеюсь, что опыт «Полемы» будет распространяться на другие предприятия», — сказал Максим Топилин.

Губернатор Тульской области отметил: за время реализации программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости» в регионе ее участниками уже стали 23 предприятия.

«За время действия программы обучение прошли более 1300 работников предприятий региона. Целевой показатель перевыполнен на 12,1%. Конкретно здесь, на «Полеме», в результате проделанной работы выросла производительность труда, увеличилась выручка. А главное, что сотрудники сохранили рабочие места — 156 человек прошли курсы повышения квалификации и продолжают работать на предприятии», — подчеркнул Алексей Дюмин.