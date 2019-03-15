Калуга, 15 марта, 2019, 17:23 — ИА Регнум. Боровским районным судом Калужской области вынесен приговор в отношении 34-летнего мужчины, совершившего нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть трёх человек (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщил 15 марта помощник прокурора Боровского района Никита Коноплинов.

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Было установлено, что мужчина, находясь за рулём автомобиле Nissan Teana, двигался по автодороге «М-3 Украина» с превышением допустимой скорости. Он выехал на перекресток вблизи села Ворсино на запрещающий красный сигнал светофора и столкнулся с движущимся автомобилем Chevrolet Lanos, в салоне которого находились водитель и два пассажира, которые от полученных травм скончались.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев в колонии-поселении.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделении пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД УМВД России по Калужской области, 14 марта на 36-м километре автодороги Калуга — Тула — Михайлов — Рязань в ДТП пострадала девочка 15 лет, которая получила травмы различной степени тяжести.