Калуга, 15 марта, 2019, 17:17 — ИА Регнум. На территории Калужской области в 2018 году резко ухудшилась эпидемическая обстановка по заболеваемости корью. Было зарегистрировано 87 случаев заболевания. В 2017 году и в 2016 году случаев кори в регионе не было. Об этом 15 марта сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области.

Inet-health.ru Корь у малыша.

По данным ведомства, последний случай кори на территории области был зарегистрирован в 2015 году в Калуге у четырёхлетнего ребенка, не привитого против кори по причине отказа родителей от иммунизации.

Показатель заболеваемости корью в Калужской области увеличился до 8,6 на 100 тысяч населения, что в пять раз превышает российский показатель (1,73).

В 2018 году на территории области зарегистрировано четыре вспышки коревой инфекции. В марте 2018 года в Калуге было зарегистрировано четыре случая кори, связанных с завозом инфекции из Москвы. В мае-июне 2018 года корь была зарегистрирована среди цыганского населения деревни Мишково Боровского района с количеством пострадавших 27 человек — 25 детей в возрасте от года до восьми лет и двух взрослых.

В июне-июле 2018 года в Малоярославецком районе в результате заноса коревой инфекции в местную больницу и дальнейшего распространения ее среди медицинского персонала учреждения, вовлечения в эпидемический процесс пациентов больницы и регистрации заболевания среди контактных в домашних очагах, заболело корью 42 человека, в том числе 21 ребёнок. В августе-сентябре 2018 года в Медынском районе зарегистрирована заболеваемость корью в семейном очаге в результате завоза инфекции из сопредельного с Российской Федерацией государства. Заболели восемь человек, все дети до 17 лет, все не были привиты по религиозным убеждениям.

В Российской Федерации в 2018 году зарегистрировано 2538 случаев кори, рост по сравнению с 2017 годом составил 3,5 раза. В 2017 году было 725 случаев заболевания. Увеличивается количество регионов, вовлекаемых в эпидемический процесс, отмечается рост групповых заболеваний. Дети до 17 лет в структуре заболевших составляют 50−55%. Таким образом, корь перестает быть «детской» инфекцией.