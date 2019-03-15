От теракта в Новой Зеландии пострадали несколько иностранцев
Веллингтон, 15 марта, 2019, 17:16 — ИА Регнум. В результате теракта в Новой Зеландии получили ранения граждане Афганистана, Малайзии и Турции, сообщает 15 марта RT со ссылкой на СМИ указанных государств.
(сс) Ray
Машина скорой помощи
В частности, ранены три гражданина Афганистана, один гражданин Малайзии и два гражданина Турции.
Кроме того, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила о том, что трое индонезийских граждан числятся пропавшими без вести после нападения на мечети в Крайстчерче.
Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта в результате нападения на две мечети в новозеландском городе Крайстчерч убиты 49 человек, а еще 48 госпитализированы с различными ранениями.