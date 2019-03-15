Киев, 15 марта, 2019, 17:00 — ИА Регнум. На Украине последние несколько дней наблюдается достаточно резкое падение курса гривны относительно доллара, при этом курсы евро и рубля остаются относительно стабильными, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 15 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Гривна

В частности, 15 марта Нацбанк Украины установил такие курсы основных иностранных валют к гривне: 1 доллар США — 26,72 грн; 1 евро — 30,18 грн; 10 российских рублей — 4,09 грн.

За последние два дня курс доллара повысился на 36 копеек, курс евро в последние дни практически не изменился, стоимость 10 российских рублей повысилась на две копейки.

В начале марта НБУ сообщил, что с начала года, за январь-февраль 2019 г., гривна укрепилась к доллару на 3%, по отношению к евро — на 3,3%. При этом государственный бюджет Украины на 2019 год основан на показателе 29,4 грн/долл., что значительно выше нынешнего курса.

Экономист Алексей Кущ в своем комментарии констатирует, что курс национальной валюты на Украине в настоящее время формируется не вследствие фундаментальных экономических факторов, а искусственными монетарными инструментами .

«Эра стабильности» гривны, когда все поют осанну некоторым апологетам, сменяется таким же всеобщим унынием. А все просто: монетарная пружина в виде операций НБУ и Минфина на открытом рынке сжалась — гривна растет. Небольшая пауза ‑ и пружина разжалась на одно деление с курсовым отскоком на 30−50 копеек. Такая экономика никому не интересна, кроме валютных и фондовых спекулянтов. И регулятора спекулянтов. И не нужно сравнивать с евро, которое тоже «колеблется» по отношению к доллару», — объясняет происходящее эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что в феврале премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что при выполнении ряда условий в 2019 году Украина сможет достичь «абсолютной стабильности национальной валюты».

«В 2019 году, если продолжать работать, привлекая инвестиции, развивая промышленность и другие сектора экономики, мы сможем достичь абсолютной стабильности национальной валюты. Не будет резкого роста цен, как мы видели в предыдущие годы. То есть мы добились макроэкономической стабилизации и дальше мы планируем экономический рост», — сказал глава украинского правительства в эфире одного из телеканалов.