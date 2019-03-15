Севастополь, 15 марта, 2019, 16:57 — ИА Регнум. В городе-герое Севастополе стартовала юбилейная парусная регата «Русская весна-2019», приуроченная к очередной годовщине воссоединения крымского полуострова с Россией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил президент Федерации парусного спорта Севастополя Валерий Зубков.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

«Гонка будет проходить в течение трёх дней на водно-спортивной станции ФАУ МО РФ ЦСКА в Севастополе с участием четырёх классов яхт: детские «Оптимист», «Кадет», «Зум-8» и «SB-20» для взрослых. Всего 80 юношей и порядка 40 человек взрослых, среди которых множество именитых спортсменов, международных мастеров спорта, чемпионов Европы и мира», — отметил специалист.

Победитель регаты получат призы от бывшего полномочного представителя президента РФ в Крыму, а ныне в Северо-Кавказском федеральном округе, вице-адмирала Олега Белавенцева.

Напомним, по информации пресс-службы Черноморского флота, 18 марта для жителей и гостей Севастополя на причале Морского вокзала организуют посещение кораблей Черноморского флота, в том числе фрегата «Адмирал Макаров», малого ракетного корабля «Вышний Волочёк», ракетного корабля на воздушной подушке «Самум» и двух больших десантных кораблей «Цезарь Куников» и «Азов».