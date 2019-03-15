Смоленск, 15 марта, 2019, 16:46 — ИА Регнум. 164 тысячи рублей составила средняя сумма взятки в Смоленской области по итогам двух месяцев 2019 года. Об этом сообщил на пресс-конференции начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД полковник полиции Александр Мягков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

По его словам, с начала года сотрудниками подразделений ЭБиПК зарегистрировано уже 30 преступлений коррупционной направленности, половина — в крупном и особо крупном размере. Установлено 14 лиц, совершивших преступления коррупционной направленности.

По итогам января-февраля средняя сумма взятки в регионе составила 164 тыс. рублей. Для сравнения — в среднем по России за тот же период эта цифра составила почти 430 тыс. рублей, в Центральном федеральном округе, за исключением Москвы и Московской области, аппетиты коррупционеров существенно ниже, чем в Смоленской области, 121,2 тысячи рублей).

В качестве примера крупного коррупционного преступления Мягков привел дело в отношении руководства районного психоневрологического интерната: по данным следствия, обвиняемые получили взятку в общей сумме 2,15 млн рублей за «общее покровительство» предпринимателю при осуществлении поставок продовольственных пайков для пациентов интерната.