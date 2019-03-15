Ярославль, 15 марта, 2019, 20:27 — ИА Регнум. Фильм рассказывает о феномене «ярославской весны» — всплесках творческой и политической активности горожан, начиная с конца 1980-х до настоящего времени. Накануне премьеры корреспондент ИА REGNUM побеседовал с режиссёром фильма Марией Сандлер.

Евгений Иванов Мария Сандлер

Толчком послужил питчинг (презентация кинопроекта с целью поиска инвесторов — ИА REGNUM ). Такое объединение «Делай фильм» в Москве есть. Они объявили питчинг идей гражданских инициатив, которые впоследствии должны были подхватить режиссёры, чтобы сделать на эти темы кино. На лучшие режиссёрские разработки готовы были выделить деньги. 1 место — 250 тысяч рублей, 2 и 3 — по 150. На этапе идеи мы прошли. И сами же должны были фильм снимать. Сделали первый тизер. Но потом нам прислали московского режиссёра, и она сделала свою версию тизера. И сама же в Москве с ней защищалась. Ну и тут мы не прошли никуда уже. А азарт остался. Решили всё равно снимать. И попробовать собрать деньги на «Планете».

Сначала это должен был быть фильм о «ярославской весне» — периоде в ярославской политической жизни, когда здесь был выбран «народный мэр» Евгений Урлашов и действовал Борис Немцов как депутат. Я лично от этих событий была далека. Но я очень хорошо помню про Народный фронт в Ярославле в 1989 году. И у меня два эти события невольно в голове сошлись. А потом я поняла для себя, что «Ярославская весна» — это понятие гораздо более широкое, чем 2012 год. Что мощный творческий подъём в 90-е у нас тут тоже можно считать Весной!

Так появилось 30 лет истории ярославских вёсен: общественно-политических и социально-культурных. И перед нами стала раскрываться очень любопытная картина: стали всплывать в памяти разные музыкальные, театральные, перформативные, образовательные и прочие явления, сильные, массовые, значимые явления ярославской жизни 90-х. То, о чём вот-вот ещё немного — и забыли бы напрочь. А оно вдруг ожило. И во мне, и в тех, с кем мы стали общаться — в героях фильма. И вот, что интересно: все они вспоминают эти времена с любовью и ощущением того, что это были лучшие времена их жизни, что это была настоящая Весна.

Фрагмент афиши фильма

Идея — да. Идея в том, что Ярославль — не просто провинциальный город на Волге в ряду прочих других. Это город, в котором многие прорывные, значимые вещи происходили впервые в стране. Город свободолюбивых и живых. Город желающих что-то двигать и менять. Город, где находится «кристалл демократии», по словам одного из героев фильма. Не всегда это хорошо видно, конечно.

Кажется. Я думала об этом, да. Мне кажется, есть закономерность: политическая свобода влечет за собой и творческое раскрепощение. А про то, почему лето не настает… Если говорить про творчество, то если бы наладилось всё в государстве, и культура заняла в нём должное место, то настало бы лето. А так… оно нигде не настало, наверное.

Да. Профессиональные, во-первых. Много всяких моментов, нюансов, о которых вот так просто не расскажешь, но фильм меня точно развил. Ещё открытия мои внутренние. Выяснилось, что я, действительно, привязана сильно к этому городу. И полюбила его, монтируя фильм, проводя время в обществе 16-ти совершенно удивительных ярославцев, чьи голоса, фразы, интонации выучены мною наизусть и стали за этот год моими уже!

Непросто, наверное, потому, что мы этого делать не умеем. Надо иметь особый набор свойств, который работает на раскрутку, пиар и прочие такие вещи. Андрей Алексеев (автор идеи, продюсер фильма — ИА REGNUM ), конечно, медийная личность, но только в пределах Ярославля. Я же вообще не умею заниматься такими вещами. Поэтому считаю, что сбор был очень успешным. Все-таки, мы собрали половину, а это — по законам «Планеты» — значит, что мы эти деньги получим. Получили мы в итоге около 80 тысяч рублей. Из собранных ста. Конечно, эта сумма — ни то, ни сё. Вроде, и не бесплатный фильм, а, с другой стороны, что купишь на это? Поэтому вся техника была моя, снимала я сама, ну и монтировала, разумеется, тоже. Купили по мелочи: карты памяти, жесткий диск, память в комп. Оплатили работу звукорежиссёра на «постпродакшне» уже.

Как ни странно, нет! Какие-то люди из Москвы, например, купили лот «Билет на премьеру» и, когда мы их пригласили, они с удивлением обнаружили, что речь идёт о Ярославле.

Ярославцы, в первую очередь. Ну, а потом — фестивали. Так что на YouTube фильм появится еще не скоро.