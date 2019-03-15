Сеул, 15 марта, 2019, 16:09 — ИА Регнум. Фотографию с обновленным северокорейским внедорожником Mohave опубликовало южнокорейское издание The Korean Car Blog.

Фото thekoreancarblog.com Обновленный внедорожник Mohave

Фото добыто в Южной Корее при финальном тестировании авто.

«Kia снова работает над реконструкцией большого внедорожника Mohave, который будет доступен только на внутреннем рынке (в Южной Корее — ред.) и в ОАЭ, теперь мы поделимся с вами новым набором шпионских фотографий непосредственно из Южной Кореи», — пишет южнокорейское издание.

По информации The Korean Car Blog, обновленный Kia Mohave получит серьезные эстетические обновления, такие как новые светодиодные задние фонари, увеличенная передняя решетка, хромированные зеркала и легкосплавные диски. Что касается оборудования в салоне машины, то оно будет обогащено новым информационным комплектом, функциями безопасности и удобства, такими как система 360-градусных камер Around View Monitor и новыми кожаными сиденьями.

KIA Mohave 2020 модельного года построен на платформе предшественника. Кроссовер, вероятно, будет иметь дизельный мотор на 3 литра мощностью 250 л. с. Он будет работать в паре с 8-ступенчатым «автоматом». У автомобиля будет привод 4×4. Цена новинки пока неизвестна. Появится она на рынке во II квартале 2019 года

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