Москва, 15 марта, 2019, 15:36 — ИА Регнум. Выход Великобритании из ЕС будет отложен до конца июня 2019 года. Именно так стоит вопрос на голосовании перед британским парламентом. В противном случае Великобританию ждет выход из ЕС по «жесткому» сценарию, без соглашения, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им Г. В. Плеханова Екатерина Новикова.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

Британские политики хорошо осознают, что такой выход несет для них слишком высокие риски, которые повлияют не только на экономическую ситуацию на Туманном Альбионе, но и на весь мир в целом, став, по сути, своего рода спусковым крючком нового глобального кризиса.

«Проблема заключается в том, что на сегодняшний день связи между странами, а тем более союзными страновыми объединениями настолько высока, что разрыв таких связей становится ощутимым как для населения страны, так и всей экономики в целом.

Если посмотреть на структуру экономики Великобритании, то около 40% всех продуктов поставляется из ЕС. Таким образом, существует очень высокий риск повышения цен на продукты», — пояснила эксперт.

Более того, Великобритания становится неинтересной в качестве финансового мирового центра, а это означает, что основные игроки данного рынка услуг будут массово искать новые центры своей локализации. Следовательно, рынок недвижимости Великобритании, являвшийся всегда очень дорогим, потеряет свою привлекательность.

«И это только некоторые последствия операции Brexit. В связи с этим вполне вероятно, что британские политики оказались в некоторой ловушке между решением населения и исполнением выдвинутого решения, с учетом и требований ЕС, который не намерен отступать от своих претензий, выдвинутых Великобритании в процессе ее выхода из союза. Ситуация сложная, и, безусловно, она скажется на всей глобальной экономике уже в ближайшем будущем», — высказала свое мнение Новикова.

Как сообщало ИА REGNUM, палата общин Великобритании 14 марта поддержала предложение правительства о переносе даты выхода страны из состава Европейского союза с 29 марта на 30 июня 2019 года.

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