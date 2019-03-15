Санкт-Петербург, 15 марта, 2019, 15:27 — ИА Регнум. Руководство Государственного Эрмитажа выступило против предложения УЕФА провести фестиваль болельщиков петербургской части чемпионата Европы по футболу 2020 года на Дворцовой площади.

Дарья Драй ИА REGNUM Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский

Как сообщают СМИ, 15 марта директор Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что считает «недопустимым создавать на Дворцовой площади фан-зону».

Как отмечает ИА REGNUM, позиция Эрмитажа, отвечающего за Дворцовую площадь, ранее стала решающей при выборе места для фестиваля болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года. В итоге фан-зона «мундиаля» была создана на Конюшенной площади.

Именно Конюшенную площадь под фан-зону для Евро-2020 предложили власти Петербурга. Однако в УЕФА хотели бы провести фестиваль болельщиков на Дворцовой площади. Этот вопрос еще будет обсуждаться Санкт-Петербургским оргкомитетом по подготовке и проведению финального турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. Санкт-Петербург, единственный из российских городов, примет три матча групповой стадии и четвертьфинал.