Сеул, 15 марта, 2019, 15:07 — ИА Регнум. В Южной Корее с 21 марта пройдет морской фестиваль «Jindo Miracle Sea Road Festival», сообщает TV Chosun.

Данный фестиваль славится тем, что море между районом Кокун-мён острова Джиндо и районом Ыйсин-мён (небольшого острова, находящегося поблизости) разливается, обнажая дорогу — полоску суши протяженностью 2,8 км и шириной 40 метров. Данное явление наблюдается в течение часа.

Известно, что данный фестиваль стал известен всему миру с 1978 года.

В этом году состоится 41-й фестиваль «Jindo Miracle Sea Road Festival», который пройдет с 21 по 24 марта в районе Когун-мён, острова Джиндо, провинция Чолла-Намдо.

Помимо прогулки между островами на фестивале можно насладиться нематериальными культурными ценностями.

Известно, что ежегодно на этот фестиваль приезжают десятки тысяч иностранцев.