Ярославль, 15 марта, 2019, 14:50 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля продолжает заменять руководителей муниципальных учреждений. 15 марта подведены итоги конкурса на должность директора муниципального казенного учреждения «Агентство по аренде земельных участков города Ярославля», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мэрия Ярославля

Его победителем стал Алексей Тарбаев. До настоящего времени он был начальником отдела управления земельными ресурсами управления муниципальной собственности Переславля-Залесского. В отличие от многих других членов команды мэра Владимира Волкова, Тарбаев не приехал из Люберец, а работал именно в Переславле.

По данным источников ИА REGNUM, конкурс стал неожиданностью для нынешнего и.о. директора агентства Виктора Кувшинова. Он узнал о нем случайно, подал документы, но ожидаемо проиграл.