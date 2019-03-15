Москва, 15 марта, 2019, 14:45 — ИА Регнум. Первый заместитель министра энергетики США Дэн Бруиллетт сделал заявление о том, что ситуация в Керченском проливе (подразумевался Крымский мост) является «преградой» для поставок американского СПГ на Украину. Заявление господина Бруиллетта само по себе выглядит настолько анекдотическим, что даже российских пранкеров для розыгрыша не понадобилось, заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

Иван Шилов ИА REGNUM СПГ-танкер

Керченский пролив и тем более Крымский мост никак не могут быть помехами для поставок СПГ из США или любой другой страны на Украину, поскольку для доставки СПГ в Одессу или иные черноморские порты Украины танкерам-газовозам проходить через Керченский пролив совсем не обязательно.

«Керченский пролив — это «ворота» для входа судов в Азовское море, но даже теоретические поставки СПГ через Азовское море выглядят так же анекдотично, как и направление 6-го флота США к «берегам Белоруссии», о чем на полном серьёзе заявляла незабываемая спикер Госдепа Джен Псаки. Глубина Азовского моря всего шесть метров, поэтому ни один тяжелый танкер, тем более танкер-газовоз, там физически не сможет пройти», — отметила эксперт.

В российском Совете Федерации уже высмеяли заявление американского чиновника, фактически показавшего некомпетентность не только собственную, а всего минэнерго США в данном вопросе. И это при том, что США заявляют о себе как о возможном конкуренте России на газовом рынке Европы, что пока так же из области фантастики, хотя поставки американского СПГ в некоторые европейские страны, например, в Польшу и Литву, начались в небольших объемах.

«В 2017 году некоторые украинские СМИ распространили частично фейковую новость о начале поставок американского СПГ на Украину. На самом деле речь шла о том, что польская госкомпания перепродала украинскому трейдеру часть поставленного в Польшу американского СПГ. Фейк был быстро разоблачен, тем более что даже непрофессионалу ясно, что для приема сжиженного газа нужны специальные припортовые терминалы, которыми Украина не располагает, а их строительство потребует достаточно приличных инвестиций.

Готов ли будет МВФ их прокредитовать — большой вопрос. Американским чиновникам, прежде чем делать заявления о поставках СПГ на Украину, следовало бы немного подучить географию», — высказала своё мнение Мильчакова.

Как сообщало ИА REGNUM, первый замглавы министерства энергетики США Дэн Бруиллетт заявил, что отгрузки сжиженного природного газа (СПГ) на Украину и в Черноморский регион осложняются ситуацией в Керченском проливе.

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