Кондрово, Калужская область, 15 марта, 2019, 14:32 — ИА Регнум. В правоохранительные органы Калужской области поступило сообщение об обнаружении скелетированных останков человека в городе Кондрово. Как сообщил 15 марта корреспонденту ИА REGNUM следователь Дзержинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калужской области Игорь Беляев, местный житель, проходя мимо гаражей на улице Советской, увидел выступающий из земли череп и несколько останков человека. О находке мужчина сообщил в полицию.

Kaluga.sledcom.ru Место происшествия

По предварительным данным, несколько десятков лет назад в данном месте находилось кладбище, а весной 2018 года на участке устанавливали вышку и раскапывали землю.

«Обнаруженное было изъято и направлено на экспертизу для установления давности смерти, пола, расы и других данных погибшего. Визуально кости достаточно старые, повреждений не имеют», — сказал Игорь Беляев.

Следователи опросили возможных свидетелей, направили запросы о предоставлении информации в органы власти, назначили судебно-медицинскую экспертизу. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.