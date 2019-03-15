Дар-эс-Салам, Танзания, 15 марта, 2019, 14:38 — ИА Регнум. Посольство Франции совместно с отелем Hayatt Regency в Дар-эс-Саламе готовят фестиваль французской кухни, который состоится 21 марта, сообщает газета Mwananchi.

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В нем примут участие представители различных национальностей, проживающих в Танзании.

Посол Франции в Танзании Фредерик Клавир сообщил журналистам 14 марта, что фестиваль организован для распространения культуры Франции.

«Этот фестиваль впервые пройдет здесь, мы приглашаем всех граждан Танзании, еда будет платной, но после еды будет бесплатное музыкальное выступление», — добавил Клавир.