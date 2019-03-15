Москва, 15 марта, 2019, 14:25 — ИА Регнум. США пытаются по максимуму использовать торговый конфликт с Китаем. Под соусом лояльности к КНР в отношении соглашения по «торговой войне» Соединенные Штаты выбрали Китай как направление для развития экспортной ветки СПГ и статуса главного потребителя американского сжиженного газа. Прекрасный выбор рынка сбыта, поскольку Китай на данный момент является самым быстрорастущим импортером СПГ, так как стремится перейти на экологически чистое топливо и отопление домов в северной части страны заявил корреспонденту ИА REGNUM трейдер-аналитик компании «ФинИст» Ирина Ланис.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ для Китая

КНР уже начиная с 2010 года увеличила поток импорта природного газа в восемь раз и на таких объёмах останавливаться не намерена. В ходе основной сделки по торговому соглашению между США и Китаем, китайская государственная China Petroleum & Chemical Corp., известная как Sinopec, согласится заключить долгосрочный контракт на покупку природного газа на 18 миллиардов долларов. Несмотря на риск, быстрый рост спроса в Китае делает его слишком привлекательным рынком для американских экспортеров СПГ, чтобы его игнорировать.

«В настоящее время в США имеется всего три операционных терминала для экспорта СПГ: Cove Point компании Dominion Energy Inc. в Мэриленде и два завода Cheniere Energy LNG Inc. в Луизиане и Техасе. Существует около 25 предложенных проектов по экспорту СПГ, 13 из которых могут быть утверждены регулирующими органами в течение следующего года, что значительно увеличит экспортные мощности. Несмотря на то, что на текущий момент Китай в экспорте США занимает 9%, в условиях ускорения мирового спроса на сжиженный природный газ, 2019 год станет поворотным годом для экспортеров СПГ в США», — считает эксперт.

Как же это повлияет на объём экспорта российского газа? Отечественный монополист Газпром утверждает, что конкуренция с США не может серьезно повлиять на торговые соглашения между Россией и Китаем, поскольку экспортеры имеют различную конъюнктуру. Так, американский СПГ потребуется преимущественно для прибрежных территорий, в то время как газ российского производства предназначен для покрытия нужд западной и центральной части Китая.

«Американские компании считают, что огромные запасы природного газа в стране, одни из крупнейших в мире, и относительно низкие цены сделают их конкурентоспособными. Избыток природного газа на протяжении многих лет удерживал американскую базовую цену на СПГ на уровне 4 долларов США за миллион британских тепловых единиц или даже ниже.

Азиатские цены на СПГ более чем в два раза выше, в то время как европейские цены были выше, чем цены в США, примерно на 40% и более за последние несколько лет. Несмотря на то, что российскому Газпрому наиболее выгодны поставки в Европу, руководство компании утверждает, что условия экспорта в Китай также привлекательны», — пояснила Ланис.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что темпы роста потребления на китайском рынке по итогам 2018 года 17,5%, это самый динамичный, самый быстро растущий рынок природного газа в мире.

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