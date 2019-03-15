Иерусалим, 15 марта, 2019, 14:32 — ИА Регнум. Полиция Израиля заявила, что вход в иерусалимский комплекс мечети Аль-Акса вновь открыт после того, как силы МВД страны заблокировали вход в него в ответ на поджог районного полицейского участка. Об этом сообщает новостное агентство Катара «Al Jazeera».

(сс) Andrew Shiva. Wikipedia.org Вид на мечеть Аль-Акса

Очевидцы-палестинцы, однако, сообщили, что причиной пожара стали действия детей, которые запускали фейерверки неподалеку. По сообщениям израильских властей, никто не получил травм, однако между силами израильской полиции и палестинскими верующими произошла драка, в результате которой были арестованы как минимум два палестинца.

Палестинские политические организации заявили, что эскалация напряженности вокруг мечети Аль-Акса, третьего по значению священного места в исламе, является продолжением своенравной политики Израиля в отношении палестинцев.