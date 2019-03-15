Калуга, 15 марта, 2019, 14:02 — ИА Регнум. В Калуге в одном из домов в районе Подзавалье обнаружено тело 80-летней женщины. Как сообщили 15 марта корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России, в убийстве пожилой женщины подозревается её 37-летняя внучка.

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По версии следствия, убийство внучка совершила во время застолья. Обе женщины выпивали, а выпив — поссорились. Способ убийства не указывается. В настоящее время подозреваемая женщина задержана. Следствие ходатайствует перед судом об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.

На первоначальном этапе следствия проведен осмотр места происшествия, изъяты необходимые вещественные доказательства, назначены экспертизы, допрошены соседи и родственники.

Как сообщало ИА REGNUM, в квартире одного из домов в городе Сухиничи Калужской области правоохранительными органами было обнаружено тело мужчины с множественными повреждениями в области головы. По горячим следам были задержаны подозреваемые в совершении преступления, которыми оказались двое ранее судимых местных жителей. По версии следствия, мужчины втроём отмечали день рождения одного из подозреваемых. Когда спиртное подходило к концу, собутыльники начали «выяснять отношения», вспоминать старые обиды. Один из подозреваемых, 28-летний мужчина, имеющий уже судимость за разбойное нападение, ударил потерпевшего, а затем взял бейсбольную биту и продолжил избиение. Чуть позднее к нему присоединился второй подозреваемый. Удары наносили в основном в голову. Избив несчастного, мужчины отправились спать.