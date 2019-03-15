Сеул, 15 марта, 2019, 14:04 — ИА Регнум. Судостроительная компания Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering спустила на воду один из двух буровых судов, заказанных полугосударственной нефтяной компании Sonangol Group, сообщает Yonhap News.

Буровое судно компании Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering

Известно, что компания за одно судно получила около 460 млрд вон (~$404,97 млн).

Известно, что нефтяной компании Sonangol Group заказала у южнокорейской компании два буровых судна в 2013 году и компания планировала спустить на воду корабли к 2015 году, однако из-за падения цен на нефть заказчик не смог рассчитаться за судна, в результате чего срок сдачи был перенесен.

После того, как в 2018 году цена на нефть восстановилась, возобновились переговоры о сдаче судов, после чего, в декабре 2018 года была определена точная дата.