Москва, 15 марта, 2019, 14:05 — ИА Регнум. Новый кроссовер Geely Atlas с турбированым мотором произведут для России в Белоруссии, 15 марта сообщается на сайте Autonews.ru.

Сайт с сайта «За рулем» Кроссовер Geely Atlas

Российская версия китайского кроссовера Geely Atlas получил в России новый 1,8-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом. Его мощность составит 35 л. с. Двигатель будет работать в паре автоматической трансмиссией. Авто будет продаваться в двух комплектациях: «Комфорт» и «Люкс». Кроссовер будет доступен в двух версиях — переднеприводной и 4×4.

У базовой версии модели будет климат-контроль, электрические стеклоподъемники, боковые зеркала с электрорегулировками, мультимедийная система с цветным сенсорным экраном с диагональю 8 дюймов и круиз-контроль. Кроме того, Geely Atlas оснащается задними датчиками парковки, сигнализацией с иммобилайзером и системой бесключевого доступа.

Цена кроссовера начинается от 1 439 990 рублей. Изготавливать новинки для России будет белорусское предприятие «Белджи» в городе Жодино.

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