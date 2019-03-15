Москва, 15 марта, 2019, 13:53 — ИА Регнум. США от концепции превентивного ядерного удара никогда и не отказывались, как не отказывались и от идеи применения ядерного оружия в локальных конфликтах, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

Ядерный взрыв

Стоит напомнить, что сценарии применения ядерного оружия вполне серьёзно рассматривались в ходе Корейской и Вьетнамской войн, а первый план неспровоцированного ядерного нападения на СССР датирован чуть ли не 1945 годом.

«Но у США никогда не было достаточного перевеса в ядерном оружии для того, чтобы такой удар можно было нанести безнаказанно, поэтому они так и не реализовали ни один из этих планов.

И пока нет оснований ожидать, что такой перевес у Америки в обозримом будущем появится», — считает эксперт.

Отметим, в составе стратегических ядерных сил США находится 1367 ядерных боезарядов, в составе стратегических ядерных сил России — 1420 ядерных боезаряда.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд завил, что власти США не должны отказываться от возможности нанесения ядерного удара первыми по вероятному противнику.

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