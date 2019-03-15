Санкт-Петербург, 15 марта, 2019, 13:52 — ИА Регнум. За первые два месяца 2019 года в Санкт-Петербурге застройщики заключили с дольщиками 15 181 договор на приобретение жилья в новостройках. Это на 24% больше, чем за такой же период 2018 года, и более чем вдвое выше аналогичного показателя 2017 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Новостройки в Кудрово (Ленобласть)

Как сообщает 15 марта издание «Недвижимость и строительство Петербурга», ссылаясь на данные регионального управления Росреестра, 6701 договор заключен в январе, еще 8480 — в феврале текущего года.

При этом доля ипотеки в приобретении нового жилья в начале 2019 года в Петербурге несколько уменьшилась. «Похоже, застройщики компенсируют кредитный спад собственными программами рассрочки», — предполагают наблюдатели.

В Ленинградской области в январе-феврале 2019 года заключено 5719 сделок долевого участия, это на 17,2% больше, чем за тот же период прошлого года. При этом в Ленобласти на 25,7% выросло количество сделок по ипотеке.

Эксперты отмечают, что росту рынка долевого строительства способствует скорый запрет этой формы финансирования нового жилья. Как ожидается, последний всплеск «долёвки» произойдет в начале лета текущего года, непосредственно перед введением новых правил.

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Напомним, с 1 июля 2019 года в РФ вступает в силу закон, который обязывает всех застройщиков перейти на проектное финансирование с банковским сопровождением и навсегда отказаться от договоров долевого участия.