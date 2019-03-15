Вена, 16 мая, 2024, 21:59 — ИА Регнум. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в ходе осмотров Запорожской АЭС не увидели там ни тяжёлого оружия, ни признаков того, что со станции могли запускать дроны. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте организации.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Отмечается, что специалисты осмотрели периметр станции и другие здания, к которым у них есть доступ.

«Они не обнаружили ни тяжёлого оружия, ни признаков того, что с ЗАЭС могли запускаться беспилотники», — сообщили в агентстве.

Как заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, эксперты организации будут присутствовать на ЗАЭС столько, сколько потребуется. По его словам, благодаря им есть возможность информировать мир о происходящих там событиях.

Как передавало ИА Регнум, 16 мая Минобороны РФ сообщило, что российские военные обеспечили безопасность при проведении ротации наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭС. На маршруте движения действовал режим прекращения огня, который российские силовики неукоснительно соблюдали. Детектор БПЛА в это время оповещал о большом количестве дронов, запущенных ВСУ.

Пресс-служба ЗАЭС 18 апреля сообщила об очередном украинском дроне, нейтрализованном в районе станции. Беспилотник следовал в направлении учебно-тренировочного центра станции.

За три дня до этого, 15 апреля, Гросси заявил о планах посетить Россию и Украину и добавил, что МАГАТЭ предложит Москве и Киеву провести оценку технического состояния станции. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что глава агентства может приехать в конце мая. Она подчеркнула, что Москве непонятно, какое отношение к ЗАЭС имеет Украина.

В руководстве МАГАТЭ неоднократно заявляли, что обстрелы станции крайне опасны, но не уточняли, что ядерный объект обстреливает Украина.

В начале специальной военной операции российские военные освободили от ВСУ город Энергодар, на территории которого находится ЗАЭС. В августе 2022 года на станции побывал Гросси, с 1 сентября 2022 года на ЗАЭС работает миссия международного атомного агентства.