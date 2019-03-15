Калуга, 15 марта, 2019, 13:40 — ИА Регнум. Руководители более 40 индийских малых и средних предприятий прибыли 18 марта в Калугу. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве регионального развития Калужской области, цель визита индийских бизнесменов — знакомство с экономикой калужского региона, инвестиционными проектами, индустриальной инфраструктурой, а также участие во встрече с калужскими предпринимателями.

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Программой визита запланировано посещение бизнесменами из Индии индустриальных парков Калужской области «Ворсино» и «Грабцево». На площадке калужской Торгово-промышленной палаты индийские гости встретятся с представителями регионального бизнеса

Напомним, в рамках международного логистического проекта «Один пояс — один путь» осенью 2016 года на территорию калужского мультимодального терминала «Фрейт Вилладж Ворсино» прибыл первый контейнерный поезд из Мумбаи (Индия). В этой связи власти Калужской области заинтересованы в увеличении грузооборота по данному маршруту.

В настоящее время в калужском регионе действуют 12 индустриальных парков, две площадки особой экономической зоны «Калуга» и территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Сосенский».