Симферополь, 15 марта, 2019, 13:39 — ИА Регнум. За последние пять лет средняя продолжительность жизни крымчан выросла на два года. Об этом на совместном заседании Совета Госдумы РФ и парламента Крыма 15 марта заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Крымчане

«Проводимые на полуострове за последние годы мероприятия позволили увеличить продолжительность жизни крымчан на два года — с 70,7 до 72,7 года. Этот темп существенно превышает среднемировые позиции по повышению продолжительности жизни в год», — уточнила министр.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минздрава, первое место по продолжительности жизни в России занимает Ингушетия.