Москва, 15 марта, 2019, 13:39 — ИА Регнум. Пока все создаваемые у российских границ контингенты НАТО слишком малочисленны для того, чтобы представлять реальное значение в случае полномасштабного конфликта России с Западом. Даже если вынести за скобки тот факт, что такой конфликт, в случае возникновения, если и не начнётся с обмена ядерными ударами, то очень быстро в него перерастёт, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

Цитата из к/ф «Александр Невский» реж Сергей Эйзенштейн,Дмитрий Васильев. 1938. СССР Крестоносцы

«Контингенты в Польше и странах Прибалтики имеют существенно меньшую численность, чем российские войска на прилегающих к ним территориях России, да и дополнительные силы всё-таки из других районов России перебросить будет быстрее и проще, чем из-за океана. Этих 30 тыс. не хватит не то что для нападения на Россию, но даже для сколько-нибудь продолжительного сдерживания российского наступления», — считает эксперт.

Даже обеспечить удержание района развёртывания подкреплений до их подхода они вряд ли способны — массированные авиа и ракетные удары и подход российских мобильных сил выведут их из игры в течение нескольких часов. Чтобы они могли играть какую-то серьезную роль, их требуется нарастить в разы.

«Конечно, эти силы могли бы создать некоторые проблемы, действуя в качестве диверсантов или партизан, но пока, во всяком случае, они в основном укомплектованы не спецподразделениями, а обычными линейными войсками», — отметил Кабаков.

Вероятно, функции этих контингентов в большей степени политические — демонстрация присутствия, поддержка антироссийской риторики местных властей. Также, видимо, они являются опорными силами для ведения разведывательных и контрразведывательных мероприятий. Не исключено, что они могут быть использованы в качестве полицейских сил в случае внутренних беспорядков в странах размещения, хотя обычно такое НАТО открыто не практикует.

«Но существует также ненулевая вероятность, что эти подразделения могут быть задействованы в случае смены власти в Белоруссии — совершив переворот, оппозиция может обратиться за помощью к НАТО, и тогда вмешательство России может привести к прямому конфликту с НАТО — если в этот момент российскому руководству не хватит решимости, этот план может сработать.

Также не исключены подобные сценарии в случае каких-то сепаратистских выступлений в Калининградской области. Впрочем, оба эти сценария предполагают паралич власти в России, без него они слишком рискованны», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, замсекретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов заявил, что Североатлантический альянс для усиления коалиционных войск на границе с Российской Федерацией возвращается к существовавшим во времена холодной войны трансатлантическим переброскам войск.

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