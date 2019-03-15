Барнаул, 15 марта, 2019, 13:41 — ИА Регнум. Амбиций много, а с ресурсами — напряжёнка. Такой вывод можно сделать из ответа губернатора Алтайского края Виктора Томенко, приглашённого на заседание российского правительства, где он в присутствии премьера Дмитрия Медведева докладывал о готовности региона к полевому сезону.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Озимые в Алтайском крае

«Удобрений закупили треть от необходимого, но это в три раза выше уровня 2018 года. Топливом запаслись почти наполовину. Нужно докупить ещё 50 тысяч тонн дизтоплива и восемь тысяч тонн бензина», — цитируют слова губернатора «Вести-Алтай».

И это при том, что в текущем агросезоне алтайские земледельцы намереваются собрать на треть больше озимых сортов пшеницы, а посевной клин в регионе в этом году увеличится на 130 тысяч гектаров.

Что касается ГСМ, то в сообщении алтайских коллег уточняется, что горючее в Алтайском крае есть, на его приобретение алтайские крестьяне в самое ближайшее время должны потратить около 3,5 млрд рублей.

Напомним, повышение цен на бензин и дизельное топливо, а также низкие цены на выращенные зерновые заметно сказались на финансовых итогах алтайских земледельцев. По состоянию на начало января 2019 года кредиторская задолженность сельхозтоваропроизводителей региона составила более 4,5 миллиарда рублей, хотя ещё два года назад сумма была почти вдвое меньшей.

«В 2018 году мы начали закупать для посевной ГСМ по 35 рублей за литр, а потом и за 50 рублей купить его было негде. Погектарную поддержку дали — хорошо, но это, извините, только на поддержание штанов — 150 рублей на гектар получилось», — отмечал ранее фермер из Шипуновского района Алтайского края Владимир Жданов.

Несмотря на возросшие издержки и внушительный объем (более 5 миллионов тонн зерновых), урожай 2018 года опять пришлось продавать по заниженным ценам: от 6,5 тысячи за тонну пшеницы третьего класса давали перекупщики.