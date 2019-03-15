Ярославль, 15 марта, 2019, 13:32 — ИА Регнум. Прокуратура Ярославля возбудила пять дел об административных правонарушениях за несоблюдение требований по содержанию дорог. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Илья Бесхлебный Гололед в Ярославле

Как ранее сообщало ИА REGNUM, этой зимой и весной ярославцы жестко критикуют власти за уборку города. Из-за гололеда ярославцы падают и калечатся, тротуары не посыпаются песком и не чистятся от льда.

«С декабря месяца по настоящее время только в травмопункт больницы им. Соловьева обратилось с различными травмами свыше 6 тысяч человек. При этом за 2 недели марта поступило 1050 человек, в то время как в тот же период прошлого года — 719 граждан, что свидетельствует об ухудшении состояния тротуаров для пешеходов в текущем году в этот непростой с точки зрения погоды период начала весны», — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Одно из дел возбуждено в отношении директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Сергея Тальянова.

По итогам проверки в мэрию внесено представление об устранении нарушений законодательства по вопросам содержания улиц Ярославля. Рассмотрение представления находится на контроле прокуратуры города.