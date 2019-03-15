Россия требует расплаты за Крым — от Украины и Евросоюза: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 15 марта, 2019, 14:00 — ИА Регнум.
- Евросоюз ввёл санкции против российских пограничников;
- Пентагон борется за право на превентивный ядерный удар;
- Долг Украины за аннексию Крыма переложат на Евросоюз;
- Строительство завода на Байкале приостановлено;
- Стрельба в мечетях в Новой Зеландии: число жертв возросло до 49.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
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