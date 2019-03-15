Москва, 15 марта, 2019, 13:02 — ИА Регнум. При той социально-экономической политике, которая проводится в настоящее время, совсем не факт, что народ доживёт до 2020 года без потрясений, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 15 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз Центрального банка РФ, согласно которому инфляция достигнет пика в марте-апреле, а затем начнёт снижаться и по итогам 2019 года составит 5−5,5%, а в первой половине 2020 года вернётся к целевому показателю — близко к 4%.

Виктор Дени. Или смерть капиталу, или смерть под пятой капитала (фрагмент). 1919

«Нужно понимать, что это официальная инфляция, — сказал Делягин. — То есть если вы хотите получить реальность, то нужно увеличивать этот показатель вдвое, а то и больше. И нужно оценивать не абсолютную величину, в приличном обществе за неё и побить могут, а нужно оценивать динамику. В отношении динамики всё вполне правдоподобно и всё вполне профессионально».

Делягин также отметил, что российские либералы, управляющие экономикой РФ, несмотря на то, что федеральный бюджет захлёбывается от денег, увеличивают налоговое давление на экономику с начала 2019 года.

«Они повысили НДС на 2%, они увеличили налоги, которые закладываются в цены на бензин, — призвал не забывать экономист. — Это естественным образом привело к инфляционной волне. При этом инфляционная волна держится некоторое время, но потом спадёт. Тем более что к лету рост цен всегда замедляется. То, что инфляция будет снижаться, верно, потому что, как в своё время сказала госпожа Набиуллина (цитирую близко к тексту), «мы добиваемся снижения инфляции мерами, которые ведут к обеднению населения». То есть, грубо говоря, нищета, в которую искусственно погружают наш народ либералы, переламывает произвол и алчность монополий».

При этом Делягин предположил, что если с Росстатом «хорошенько поговорить», то инфляция может быть 4% прямо сегодня.

«И даже 0%, потому что у нас очень большие претензии к качеству работы Росстата и к тому, что руководить Росстатом назначили человека, который со статистикой в своей официальной биографии никогда не пересекался», — сказал он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Банка России, годовая инфляция в России в феврале 2019 года составила 5,2%. Как прогнозирует ЦБ, инфляция достигнет пика в марте-апреле, а затем начнёт снижаться и по итогам 2019 года составит 5−5,5%. Также отметим, что, по оценке Росстата, потребительские цены в России в феврале выросли на 0,4%, а в годовом выражении — на 5,2%.