Симферополь, 15 марта, 2019, 12:33 — ИА Регнум. Часть долгов Украины за 25-летнюю аннексию Крыма может перейти на Евросоюз. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 марта, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, выступая на совместном заседании Совета Думы и Госсовета Крыма.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крым наш!

«Их (Украину) ещё и Евросоюз поддерживает, (надо подсчитать) какие долги на Евросоюз перейдут. А что? Наша порядочность, вхождение в положение всех и вся, она приводит вот к этому. Порядочность — это не значит слабость. Из этого исходите», — заявил Володин.

Спикер Госдумы поручил главе российской делегации в ПАСЕ Петру Толстому («Единая Россия») озвучить цифры.

«Озвучьте им те средства, и не только это материальные средства…» — сказал Володин.

Спикер Госдумы поручил парламентариям подсчитать ущерб от 25-летней аннексии Крыма Украиной.

«И через наши парламентские структуры, европейские структуры мы с вами возьмем и обяжем Украину компенсировать то, что потерял Крым за эти 25 лет», — призвал он.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня же Володин поручил парламентариям подсчитать потери России от аннексии Крыма Украиной и предъявить «счет»: «сколько потеряла экономика Крыма за счет той разрушительной политики Украины, которая здесь насаждалась, сколько потерял народ, какие права были нарушены».