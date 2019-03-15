Ленинградская область, 15 марта, 2019, 12:34 — ИА Регнум. Тяжелые огнемётные системы ТОС-1А «Солнцепек» применили военнослужащие Западного военного округа во время учений на полигоне «Саперное» в Ленинградской области. В ходе боевых стрельб расчеты огнеметчиков выполнили поражение инженерных укреплений условного противника, сообщили 15 марта ИА REGNUM в пресс-службе ЗВО.

Пресс-служба ЗВО ТОС-1А на полигоне в Ленобласти. Автор фото Константин Морозов

Перед началом стрельб военнослужащие совершили марш на полигон на штатной технике, выполнили нормативы по заряжанию огнемётных систем, выдвижению на огневые позиции, совершению противоогневого манёвра и маскировке техники.

В ходе самой стрельбы применялись неуправляемые реактивные снаряды в термобарическом снаряжении. Их целями стали железобетонные, каменные, деревоземляные и заглубленные укрепления, игравшие роль огневых точек, командных пунктов и складов условного противника.

Как отметили в ЗВО, в ходе учений машины термодымовой аппаратуры применили специальные аэрозоли, чтобы скрыть позиции от высокоточного оружия условного противника и средств наблюдения.

В тренировке приняли участие более 500 военнослужащих, около 70 единиц вооружения и военной техники.

Справка

ТОС-1А «Солнцепек» предназначена для вывода из строя легкобронированной техники, поджигания и разрушения зданий и сооружений, уничтожения живой силы противника, расположенной на открытой местности и в фортификационных сооружениях, высокотемпературным полем, избыточным давлением, создаваемым при массированном применении неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом и дымозажигательном снаряжениях.

Дальность стрельбы — от 600 м до 6 км. Калибр — 220 мм, число направляющих — 24, время схода всех ракет — 6 секунд.