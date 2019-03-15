Киев, 15 марта, 2019, 12:31 — ИА Регнум. Украинские эксперты сегодня, 15 марта, обсуждают неожиданный поворот событий в конфликте между премьер-министром страны Владимиром Гройсманом и главой компании «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Гройсман

ИА REGNUM напоминает, что ранее в правительстве категорически отказались продлевать контракт Коболева, истекающий 22 марта 2019 года, и даже объявили открытый конкурс на вакантную должность главы энергетической госкомпании с 23 марта. Сам Коболев заявил, что такое решение незаконно, поскольку его кандидатуру поддерживает наблюдательный совет «Нафтогаза», якобы имеющий приоритет перед правительством в таких вопросах.

14 марта в ходе визита в Харьков Гройсман заявил, что Андрей Коболев все-таки может остаться во главе «Нафтогаза Украины».

«Наблюдательный совет внес предложения подписать новый контракт на новых условиях, которые достаточно близки к тому, что я требовал. Это, наверное, одно из первых адекватных предложений, которые получило правительство от наблюдательного совета. Будем это проговаривать для финализации решений», — сказал глава украинского правительства.

Сам Коболев заявление премьера в настоящий момент не прокомментировал.

Украинский эксперт по энергетике Юрий Корольчук утверждает — все дело в том, что правительство Гройсмана находится под сильным давлением так называемых зарубежных партнеров, которые и лоббируют продление контракта с Коболевым хотя бы на один год.

«Это время необходимо международным, европейским трейдерам газа для того, чтобы завершить монополизацию рынка газа, получить контроль над газовыми сетями, получить возможность продавать газ населению по завышенным вдвое тарифам. Также это время будет использовано для налаживания сотрудничества с новым президентом Украины. На практике новые реформаторы оказались абсолютно коррумпированными старыми чиновниками», — подчеркивает в своем комментарии специалист.

Лоббизм кандидатуры Коболева происходит на фоне невероятного цинизма со стороны «Нафтогаза», отмечает далее эксперт.

«Особенно это ощутимо на фоне того, что через неделю контракт завершается, а правительство фактически признало неэффективность работы Коболева и необходимость его увольнения», — подчеркивает Корольчук.

Также эксперт проанализировал ситуацию с зарплатой главы «Нафтогаза Украины». Напомним, как подсчитали эксперты, согласно первоначальному варианту контракта, с учетом всех премий и бонусов менеджер должен был зарабатывать около $18 тыс. в день. Новое предложение наблюдательного совета «Нафтогаза» более скромное, с вдвое меньшей зарплатой и без ряда премий.

«Наблюдательный совет неожиданно резко развернулся на 180 градусов и также предложил снизить уровень зарплаты Коболева. При этом еще месяц назад набсовет утверждал, что «объективной» была признана именно зарплата в 10 млн грн. Желание сохранить Коболева заставляет наблюдательный совет «Нафтогаза» отказываться от принципов прозрачной корпоративной бизнес-культуры. Наблюдательный совет даже не обращает внимания на то, что все уже откровенно смеются над Коболевым и его зарплатой, которая стала негативным «мемом». Также показательно, что все обращают внимание на то, что в так называемых рыночных условиях менеджер «Нафтогаза» неожиданно соглашается получать не 10 млн грн., а работать за существенно более низкую зарплату. И слово «коррупция» в таком предложении невозможно не заметить», — резюмировал Юрий Корольчук.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Коболев пообещал направить все свои доходы в период с начала февраля и до конца текущего года на благотворительность, поскольку «тема его зарплаты стала политической».

«Очень много политиков стали ее использовать как инструмент дискредитации реформ и для повышения собственного рейтинга в год двойных выборов», — подчеркнул менеджер.