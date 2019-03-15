Вашингтон, 15 марта, 2019, 12:15 — ИА Регнум. В переговорах с Китаем США пытались применить ту же схему, что и с КНДР, то есть убедить другую сторону взять на себя конкретные обязательства, себе оставив место для маневра, но ни в одном из двух случаев эта «хитрость» не сработала, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 15 марта, комментируя сообщения о переносе встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Испорченные отношения

Как сообщалось ранее, министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что встреча лидеров США и Китая не состоится в конце марта, как предполагалось, потому что сторонам нужно больше времени для переговоров по урегулированию торговых споров.

«Сегодняшняя американская внешняя политика являет собой печальное зрелище. На западе — постоянные окрики и угрозы в адрес союзников. На востоке — неспособность нормально вести переговоры. Не успели мы переварить новость о том, что под впечатлением от поведения американской стороны на недавней встрече в Ханое Пхеньян намерен прервать переговоры с Вашингтоном о денуклеаризации, как появляется сообщение о переносе сроков визита в США председателя КНР Си Цзиньпина.

Похоже, что и в случае с Китаем США пытаются применить ту же схему, что они попытались навязать КНДР: соглашение мы подписываем, вы на себя берёте определённые обязательства, а мы свои обязательства формулируем так, чтобы мы от них могли в любое время отказаться. Но это и с Пхеньяном, как мы видим, не прошло, неужели в Вашингтоне полагали, что пройдёт с Пекином?

Обратил на себя внимание и ещё один момент. Агентства пишут, что Китай настаивает на официальном визите своего руководителя и не готов на рабочую встречу лишь для подписания соглашения. Странно, что вообще приезд мирового лидера уровня Си Цзиньпина в США мог планироваться не в формате официального визита.

И тем более обоснованной выглядит такая постановка вопроса с китайской стороны сейчас, когда мы наблюдаем развитие истории с американо-корейским договором. А если Майк Помпео и Джон Болтон (о них пишут как о виновниках ужесточения позиции Трампа в Ханое) вмешаются в последний момент и в ходе предстоящего американо-китайского саммита? Формат официального визита ограничивает возможности для этого, вводит документ о торговле в более широкий контекст отношений.

Посмотрим теперь, что будет дальше. Срок заключения торгового соглашения истек, как известно, 1 марта, однако президент США выразил готовность не повышать пошлины до тех пор, пока переговоры идут в устраивающем США направлении. Американцы говорят, что это так, но так ли это на самом деле?» — отметил Михаил Демурин.