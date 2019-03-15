Калуга, 15 марта, 2019, 12:14 — ИА Регнум. В Ферзиковском районе Калужской облсти взорвали лёд, чтобы обезопасить понтонный мост на реке Оке. Об этом 15 марта сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по Калужской области.

Марина Каширская ИА REGNUM Утки на льду

По данным спасателей, специалистами было сделано 250 лунок, для которых использовалась специальная взрывчатка. Также была применена специальная система подрыва. Все заряды сработали не единовременно, а рядами, с разницей в 0,25 секунды. На подготовку взрыва ушло несколько часов. Сначала было сделано два одиночных взрыва, чтобы испугать рыбу, а потом уже взорвали все остальные снаряды. Сделано это было только для моста.

В ближайшее время понтонный мост разведут. Соединят обратно его, возможно, уже на следующей неделе, поскольку нужно дождаться, пока сойдет лед.

По информации в социальных сетях, река Ока в районе Калуги уже освободилась ото льда. В 2019 году вскрытие реки произошло раньше, чем в 2018-м, когда ледоход на Оке начался только 4 апреля.

По прогнозам, вскрытие остальных рек Калужской области может произойти до 18 марта. В настоящее время подтоплений населенных пунктов региона спасатели не зафиксировали.